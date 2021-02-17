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17февраля
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сегодня, 17:15 0

Ребята из Благовещенской художественной школы получили приз в 150 тысяч рублей

Ребята из Благовещенской художественной школы получили приз в 150 тысяч рублей
Фото: @detstvo_na_amure

Сегодня, 17 февраля, подведены итоги конкурса «Пластилиновая ворона» в рамках конкурса «Детство на Амуре». Всего в соревнованиях по декоративно-прикладному творчеству участвовало больше 170 работ из разных уголков России, а также 25 из Китая.

Приз в 150 тысяч рублей за лучшую коллективную работу получили юные художники из Советской Гавани. В этот же день лучших определили и в конкурсе рисунков «Коробка с карандашами». Здесь обладателями главного приза в 150 тысяч рубле стал коллектив юных художников из Благовещенской художественной школы.

— Посмотрев ваши работы, я могу сказать: Дальний Восток – творческая земля, земля для творчества. А Благовещенск имеет полное право называться культурной столицей Дальнего Востока, – резюмировал президент фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы», композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков.

Полный список победителей конкурса можно будет найти на официальном сайте detstvonaamure.ru после проведения Гала-концерта фестиваля. Напомним, VII фестиваль «Детство на Амуре. Правнуки Победы» организуют на средства Фонда президентских грантов, общий призовой фонд составит 1 251 750 рублей. Церемония награждения проходит 17-18 февраля.

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#дети #культура

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