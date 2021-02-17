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17февраля
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сегодня, 17:02 0

В Благовещенске отремонтируют три школьных стадиона

В Благовещенске отремонтируют три школьных стадиона
Фото: depositphotos

В столице Приамурья в трёх школах обустроят физкультурно-спортивные зоны. Уже объявили аукцион по обустройству стадиона школы №2. Подрядчика определят в начале марта, сообщает пресс-служба мэрии.

— У нас будет современное футбольное поле с искусственной травой. По его периметру – беговая дорожка. Появятся баскетбольная и волейбольная площадки. Для малышей создадим маленькую хоккейную коробку. Летом её можно использовать для подвижных игр в пришкольных лагерях и проведения профильных смен. А зимой мы будем заливать её водой, чтобы дети катались на коньках и играли в хоккей, – рассказала директор общеобразовательной школы № 2 Татьяна Гамерман.

В этом году обустроят стадионы ещё в двух школах. В школе №13 появятся тренажёры, новое оборудование для легкой атлетики, гимнастики, волейбола, хоккея и футбола. Футбольное поле покроют искусственной травой, установят новое ограждение и освещение. Кроме того, здесь появится площадка, оборудованная для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. А на трибунах предусмотрены места для детей на креслах-колясках.

В школе №27 появится футбольное поле с искусственной травой, площадки для прыжков, беговая дорожка, полоса препятствий и тренажёры. Кроме того, устроят водоотведение и ограждение.

Обустройство благовещенских школьных стадионов реализуется при поддержке губернатора и правительства Амурской области.

— Готова проектно-сметная документация на строительство стадионов трёх школ. Раньше мы планировали провести эту работу за 2-3 года. Но при поддержке губернатора и правительства Амурской области мы получим финансирование из регионального бюджета и планируем отремонтировать все три стадиона уже в этом году, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

Напомним, что в Белогорске в прошлом году отремонтировали пришкольный стадион школы № 11 и здание школы № 200. А осенью прошлого года правительство РФ выделило 93 миллиона рублей на капремонт школьных стадионов в Райчихинске и Варваровке.

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#дети #образование #работа #спорт

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