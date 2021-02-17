Роскошную квартиру Юлии Началовой продают за 100 млн рублей
Юлия Началова в своё время с любовью обустраивала свою четырёхкомнатную квартиру. Сейчас элитные апартаменты в 167 квадратных метров выставили на продажу за 100 млн рублей, сообщает радио «Комсомольская правда».
Бывший жених Началовой, хоккеист Александр Фролов потратил на ремонт Юлиной квартиры 20 миллионов рублей. За это певица переписала на него половину недвижимости. Недавно Фролов заявил о своих правах на жильё, и выставил квартиру на продажу. Апартаменты оценили в 100 миллионов рублей.
Когда-то Началова лично контролировала здесь дизайнерский ремонт. Стены квартиры выкрасили перламутровой краской, похожей на золотистый песок. Везде развешаны светильники и люстры из хрусталя Сваровски.
Для своей дочери певица сделала настоящую комнату принцессы, а для себя — роскошную гардеробную с облицовкой натуральной крокодиловой кожей.
Гражданский муж Началовой, хоккеист Александр Фролов выбирал дизайн ванной комнаты. Она выполнена в строгом стиле с преобладанием тёмных тонов.
Пока покупателей на дорогие апартаменты не нашлось. Риелторы считают, что продать квартиру с завышенной из-за дизайна стоимостью будет непросто.
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