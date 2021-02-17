СРОЧНО: в первой гимназии Благовещенска трое детей упали в обморок

Обновлено: 17:39



По данным СК, кто-то из детей распылил в школе газовый баллончик для обороны.

Речь идёт о корпусе начальных классов, расположенном на пересечении улиц Чайковского и Фрунзе.

«По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. Приняли решение отправить всех детей по домам. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы. Причина происшествия устанавливается», – написал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

— Двое детей упали в обморок в 13:00, третий – в 15:00. Предварительно предполагается отравление. Все трое ­– в удовлетворительном состоянии, они были доставлены в детскую областную больницу, – сообщил нам источник в системе здравоохранения.

Прокуратура города Благовещенска уже начала проверку в связи с инцидентом в корпусе начальных классов гимназии № 1.

По данным областного минобра, в причинах случившегося разбираются спецслужбы. К зданию школы прибыли представители Следственного комитета, ведётся проверка.

— По предварительным данным, один из учащихся распылил средство, предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку соблюдению требований безопасности при оказании образовательных услуг в данном учебном заведении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в СУ СКР по Амурской области.

Известно, что кроме трёх пострадавших, доставленных в больницу, больше никто в школе не почувствовал недомогания. На данный момент признаки отравления у детей отсутствуют, вскоре их могут отпустить домой.