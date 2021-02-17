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17февраля
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сегодня, 16:40 3

В Совете Федерации поддержали программу развития туризма в Амурской области

В Совете Федерации поддержали программу развития туризма в Амурской области
Фото: Амур.Инфо

16 февраля на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике обсуждали вопросы развития туризма в Амурской области. Основным направлением привлечения туристов в Приамурье назвали космодром Восточный, сообщают в пресс-службе правительства региона.

—Туризм – одна из основных точек роста экономики Приамурья. Флагманом развития отрасли должен стать туристско-рекреационный кластер «Восточный», ядром которого является проект «Золотая миля». Однако создание комфортных условий для развития требует возведение базовой инфраструктуры. В Благовещенске такими объектами являются ливневая канализация в центральной части города и укрепление участка набережной реки Зея. Их сооружение оценивается в 2,3 миллиарда рублей и с дополнительной федеральной поддержкой будет реализовано в более быстрые сроки, – сказала Татьяна Половайкина, первый заместитель председателя Правительства Амурской области. – На сегодняшний день в Амурской области сформировался комплекс уникальных объектов промышленного туризма, аналогов которым нет в других дальневосточных регионах. Помочь успешному развитию этого перспективного направления может создание на главной точке притяжения – космодроме Восточный и прилегающих к нему территориях смотровых площадок, музеев, гостиниц, визит-центров и сервисных зон для туристов, а также возможное упрощение процедуры допуска туристов на данный объект. Сейчас у российских туристов это время составляет 21 день. Считаем, что необходимо проработать сокращение этих сроков.

Промышленный, событийный и экологический туризм стали приоритетными для развития в регионе. Так, для повышения привлекательности на рынке туристических программ России необходимо субсидировать семейные авиаперелеты на Восточный. Сейчас правительство России как раз формирует соответствующее постановление, по которому будет компенсироваться стоимость билета при перелёте из аэропортов Москвы, Владивостока и Новосибирска.

— Все озвученные предложения позволят кратно увеличить количество туристов в ближайшие 5 лет: внутренних на 30 процентов, внешних – на 50. Уже в трехлетней перспективе только за счет туркластера можно обеспечить прирост номерного фонда гостиниц региона на 20 процентов, – отметила Татьяна Половайкина.

Идеи амурских властей высоко оценили сенаторы Совета Федерации. Ростуризму рекомендовали включить туристический кластер «Восточный» в программу развития территорий с наибольшим потенциалом. Планируется разработать «дорожную карту» по развитию туризма на космодроме. Она позволит скоординировать усилия федеральных и региональных властей, а также участников туротрасли по развитию маршрутов на космодром Восточный.

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#туризм

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Комментарии
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  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    1 час назад

    Что то много чего поддержали сенаторы в Амурской области, как бы не надорваться жителям

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    56 минут назад

    +++++

  • uslon

    uslon
    41 минута назад

    Песня есть такая: - Слова, слова, слова...

    Флагманом развития отрасли должен стать туристско-рекреационный кластер «Восточный», ядром которого является проект «Золотая миля».

    Где миля, где Углегорск...

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