Прокуратура нашла вину строителей в падении мужчины в шахту лифта в Благовещенске

В Благовещенске прокуратура провела проверку по факту падения мужчины в шахту лифта строящегося дома и выявила нарушения, сообщает прокуратура Амурской области.

Для проверки были привлечены специалисты инспекции государственного строительного надзора. Выяснилось, что пострадавший, 53-летний мужчина, не являлся рабочим и на стойку попал по собственной инициативе.

Строительная организация обязана обеспечить безопасность работ для окружающих людей, но компанией не были приняты меры безопасности, отмечают в прокуратуре.

Прокурор города внес строительной организации документ об устранении нарушений градостроительного законодательства. Его рассмотрение и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Напомним, что 16 февраля 2021 году на стройке по улице Василенко мужчина упал в шахту лифта. Упавший мужчина был передан врачам скорой помощи. Пострадавший доставлен в приёмное отделение АОКБ в тяжелом состоянии, с множественными травмами.