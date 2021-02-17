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17февраля
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сегодня, 16:11 3

Прокуратура нашла вину строителей в падении мужчины в шахту лифта в Благовещенске

Прокуратура нашла вину строителей в падении мужчины в шахту лифта в Благовещенске
Фото: МЧС

В Благовещенске прокуратура провела проверку по факту падения мужчины в шахту лифта строящегося дома и выявила нарушения, сообщает прокуратура Амурской области.

Для проверки были привлечены специалисты инспекции государственного строительного надзора. Выяснилось, что пострадавший, 53-летний мужчина, не являлся рабочим и на стойку попал по собственной инициативе.

Строительная организация обязана обеспечить безопасность работ для окружающих людей, но компанией не были приняты меры безопасности, отмечают в прокуратуре.

Прокурор города внес строительной организации документ об устранении нарушений градостроительного законодательства. Его рассмотрение и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Напомним, что 16 февраля 2021 году на стройке по улице Василенко мужчина упал в шахту лифта. Упавший мужчина был передан врачам скорой помощи. Пострадавший доставлен в приёмное отделение АОКБ в тяжелом состоянии, с множественными травмами.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Бог шельму(вора) метит....

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    "и на стойку попал по собственной инициативе"...

    Амуринфо все знает...

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    48 минут назад

    а нех по стройкам шарится

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