В Благовещенске за управляйку-банкрота платят жильцы

В Благовещенске долги управляйки-банкрота ООО «БУК» обязали выплачивать бывших абонентов, сообщили горожане. Квитанции с долгами в субботу, 13 февраля, получили собственники квартир домов на Шафира, 62, Трудовой, 268, Строителей, 68 и Муравьёва-Амурского, 24. Жильцы, купившие квартиры после смены управляйки, оказались должны по 10 тысяч рублей и больше. А после перерасчёта у некоторых собственников долги, наоборот, испарились и появилась переплата.

— РКЦ выставляет нам долги управляющей компании ООО «БУК». Однако, эта компания обанкротилась, а наш дом сейчас обслуживает управляющая компания «Ветер перемен». Я купила квартиру в сентябре 2017 года. Но о компании «БУК» узнала только сейчас, когда пришли квитанции с перерасчётом за январь 2021. Откуда взялся перерасчёт, никто не отвечает, – рассказала жительница Шафира, 62.

Свою позицию по вопросу долга высказала и жительница дома по Трудовой, 268. В РКЦ собственнице посоветовали обратиться в ООО «БУК» на Горького, 152.

— Я ездила туда и никакой организации там не нашла. Компании по этому адресу просто не существует. А по другим адресам компания не отвечает на звонки и закрыта, – пояснила жительница Зульфия Крюкова.

Женщина рассказала, что платит по счетам регулярно и долгов не имеет. Однако теперь в квитанции она обнаружила долг более чем в 10 тысяч рублей.

— Половине собственников моего подъезда, которые живут в доме с 2012 года, начислили по 5 тысяч рублей. А нам с мужем – 10 тысяч, хотя мы купили квартиру в 2017 году. В РКЦ ответили, что расчёт делает машина, работники здесь ни при чём. Я спросила: «Почему я должна платить долги прошлой управляющей компании, когда даже не жила в этом доме?», – рассказала Зульфия.

Она добавила, что в РКЦ ей ответили, что все вопросы можно задать в письме и отправить его на электронную почту. Так Зульфия и сделала, ответ обещали дать в течении 30 дней.

— Много людей оказались в подобной ситуации, хотя этого совсем не ожидали. Это и пожилые бабушки, у которых внезапно появились долги, и просто добросовестные плательщики. Однако у другой половины жильцов моего подъезда в квитанции, наоборот, появилась переплата, – сообщила собеседница.

В пресс-службе БлагРКЦ редакции пояснили, откуда в квитанциях жильцов появились долги:

— В связи с ликвидацией управляющей компании было произведено исключение из единого платежного документа сумм долгов или переплат в УК «Благовещенская управляющая компания». В квитанции Благ-РКЦ указана общая сумма к оплате по всем услугам и в связи с тем, что снята в том числе и переплата, которая была передана в РКЦ при заключении договора, в квитанциях некоторых жителей возник долг. Для урегулирования данного вопроса необходимо обратиться в Благ-РКЦ по телефону 52-44-44 или на эл. почту info@blag-rkc.ru, – сообщили в РКЦ.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники РКЦ отслеживают оплату каждого жильца. По лицевому счёту каждому абоненту готовы разъяснить причины тех или иных начислений.

Напомним, что оплачивать тепло и горячую воду без комиссии теперь смогут не все благовещенцы.