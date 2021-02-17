В Комсомольске-на-Амуре будут судить няню детского сада за насилие над ребенком

В ноябре 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором нянечка детского сада №42 города Комсомольск-на-Амуре насильно кормит ребенка, при этом бьёт его по рукам. Съемка была сделана через окно, возможно кем-то из родителей. В ясельной группе в этот момент находилась воспитатель, которая не пыталась остановить насилие.

Обе женщины вскоре были уволены.

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении няни – 35-летней жительницы Комсомольска-на-Амуре, обвиняемой в совершении преступления по статье 156 УК. Ей вменяется в вину ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Обвиняемая признала вину полностью, раскаялась, дала показания об обстоятельствах. Уголовное дело направлено в судебный участок № 30 Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.