В Хабаровске оформили кредит на два миллиона рублей на умершую женщину

По данным одного из крупных банков, жительница Хабаровска оформила кредит на сумму в два миллиона 155 тысяч рублей и не стала его выплачивать. После расследования выяснилось, что заёмщица скончалась за несколько дней до подачи заявки и самостоятельно оформить кредит никак не могла.

Детали этой истории выясняли уже в полиции. Как оказалось, заём взяла родная сестра покойной. Заявку она оформила в режиме онлайн через мобильное приложение, установленное на смартфоне умершей. Деньги женщина обналичила в разных отделениях банка и потратила на личные нужды.

Злоумышленницу 45 лет уже задержали полицейские, в 2009 году она уже привлекалась за присвоение денежных средств.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федераций «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.