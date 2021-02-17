Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 0

Аршавин выселил из дома бывшую жену с тремя детьми

Аршавин выселил из дома бывшую жену с тремя детьми
Фото: stuki-druki.com

Футболист Андрей Аршавин выиграл суд у бывшей жены Алисы Казьминой и выселяет её с тремя детьми из особняка. Но женщина не собирается сдаваться, пишет ФАН.

Разрыв отношений бывших супругов был скандальным. Аршавин, видимо, хочет оставить мать его дочери ни с чем. То имущество, которое появилось у пары во время совместной жизни, 39-летний спортсмен записал на мать.

Год назад родительница футболиста подала иск в суд, в котором требует, чтобы Казьмина с тремя детьми освободила дом под Петербургом. Этот дом в начале отношений вместе строили Андрей и Алиса.

Суд встал на сторону матери Аршавина. Но бывшая жена спортсмена не собирается отступать — после решения суда она подала апелляционную жалобу.

Как сообщает РЕН ТВ, адвокат Казьминой Павел Волошин заявил, что дело не в имуществе, а в возможности жить в доме общей дочери Алисы и Андрея. Он добавил, что иных условий для проживания матери и ребёнку истцом не было обеспечено.

У Казьминой трое детей — дочь Есения от брака с Аршавиным и двое детей от предыдущих отношений.

Ранее бывшая жена футболиста призналась, что у неё тяжёлое заболевание. Алиса страдает от васкулита и может остаться без лица. Она перенесла уже две операции, но они пока не решили проблему. Сейчас все её силы брошены на восстановление здоровья.

Просмотров всего: 459

#дети #суды

распечатать


Происшествия

Бывший глава Хабаровского края Виктор Ишаев признан виновным в растрате средств
В России и мире

В Москве 11-летняя школьница изрезала прабабушку ножом
Культура

Ребята из Благовещенской художественной школы получили приз в 150 тысяч рублей
Общество

В Благовещенске отремонтируют три школьных стадиона
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь