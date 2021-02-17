Аршавин выселил из дома бывшую жену с тремя детьми

Разрыв отношений бывших супругов был скандальным. Аршавин, видимо, хочет оставить мать его дочери ни с чем. То имущество, которое появилось у пары во время совместной жизни, 39-летний спортсмен записал на мать.

Год назад родительница футболиста подала иск в суд, в котором требует, чтобы Казьмина с тремя детьми освободила дом под Петербургом. Этот дом в начале отношений вместе строили Андрей и Алиса.

Суд встал на сторону матери Аршавина. Но бывшая жена спортсмена не собирается отступать — после решения суда она подала апелляционную жалобу.

Как сообщает РЕН ТВ, адвокат Казьминой Павел Волошин заявил, что дело не в имуществе, а в возможности жить в доме общей дочери Алисы и Андрея. Он добавил, что иных условий для проживания матери и ребёнку истцом не было обеспечено.

У Казьминой трое детей — дочь Есения от брака с Аршавиным и двое детей от предыдущих отношений.

Ранее бывшая жена футболиста призналась, что у неё тяжёлое заболевание. Алиса страдает от васкулита и может остаться без лица. Она перенесла уже две операции, но они пока не решили проблему. Сейчас все её силы брошены на восстановление здоровья.