Василий Орлов: «Сенаторы поддержали наши предложения о строительстве нового роддома, станции переливания крови и онкоцентра»

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В Совете Федерации поддержали идею постройки областного центра онкологии, роддома и станции переливания крови в Приамурье. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

В ходе совещания глава Амурской области Василий Орлов объяснил, что в регионе имеется потребность в ряде медицинских организаций. Имеющиеся сейчас медучреждения не справляются с потоком больных или не отвечают ряду современных требований.

— Мы обратились к сенаторам с просьбой поддержать выделение средств федерального бюджета на строительство объектов здравоохранения, в которых нуждается Амурская область. Нас сенаторы поддержали, – сказал Василий Орлов.

Губернатор Приамурья сообщил, что области необходима постройка нового областного центра онкологии, роддома и станции переливания крови. Так, существующий в области онкодиспансер располагается в здании 1971 года строительства, а поликлиника в доме 1961 года постройки.

— Недостаток площади сдерживает развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, и не позволяет разместить современное медицинское оборудование. Существенно изменить ситуацию поможет строительство единого областного онкологического центра со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в Благовещенске, – аргументировал Василий Орлов.

Кроме того, из-за износа старого здания городского роддома в Благовещенске есть потребность в постройке нового. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и возросшей потребности в донорской крови и её плазме остро встал вопрос и с областной станцией переливания крови. Медицинское учреждение располагается в здании 1968 года постройки, которое не соответствует требованиям санитарных правил. Кроме того, есть потребность в создании лаборатории комплексного исследования крови доноров.

— На обратной связи был Минздрав РФ – нам дано поручение: подготовить пакет документов. В кратчайшие сроки мы это сделаем, – пояснила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.