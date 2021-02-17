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17февраля
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сегодня, 15:06 8

Василий Орлов: «Сенаторы поддержали наши предложения о строительстве нового роддома, станции переливания крови и онкоцентра»

Василий Орлов: «Сенаторы поддержали наши предложения о строительстве нового роддома, станции переливания крови и онкоцентра»
Фото: amurobl.ru

В Совете Федерации поддержали идею постройки областного центра онкологии, роддома и станции переливания крови в Приамурье. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

В ходе совещания глава Амурской области Василий Орлов объяснил, что в регионе имеется потребность в ряде медицинских организаций. Имеющиеся сейчас медучреждения не справляются с потоком больных или не отвечают ряду современных требований.

— Мы обратились к сенаторам с просьбой поддержать выделение средств федерального бюджета на строительство объектов здравоохранения, в которых нуждается Амурская область. Нас сенаторы поддержали, – сказал Василий Орлов.

Губернатор Приамурья сообщил, что области необходима постройка нового областного центра онкологии, роддома и станции переливания крови. Так, существующий в области онкодиспансер располагается в здании 1971 года строительства, а поликлиника в доме 1961 года постройки.

— Недостаток площади сдерживает развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, и не позволяет разместить современное медицинское оборудование. Существенно изменить ситуацию поможет строительство единого областного онкологического центра со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в Благовещенске, – аргументировал Василий Орлов.

Кроме того, из-за износа старого здания городского роддома в Благовещенске есть потребность в постройке нового. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и возросшей потребности в донорской крови и её плазме остро встал вопрос и с областной станцией переливания крови. Медицинское учреждение располагается в здании 1968 года постройки, которое не соответствует требованиям санитарных правил. Кроме того, есть потребность в создании лаборатории комплексного исследования крови доноров.

— На обратной связи был Минздрав РФ – нам дано поручение: подготовить пакет документов. В кратчайшие сроки мы это сделаем, – пояснила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

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#губернатор #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Заветы мамы исполняются на все сто)))))

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Не завидую я работникам минздрава.

    Светик орёт на всех как пожарная сирена

  • DrDok

    DrDok
    3 часа назад

    Мля.. я скорее уже не доживу до ввода в эксплуатацию онко центра.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    2 часа назад

    А уменьшить нормативы на вывоз мусора вас ни кто не поддержал или не кому все у одной чашки

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Я тоже живу в доме 1961 года постройки,-что то сенаторы не проявляют заботы...о постройке нового...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Я тоже живу в доме 1961 года постройки,-что то сенаторы не проявляют заботы...о постройке нового...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Я тоже поддерживаю..Отрадно знать что имеешь такое же влияние в Москве как и эти праздные ребята.Поддерживают они )))

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    44 минуты назад

    А также поддержали развитие туризма, сельского хозяйства, постройку кампуса.....Языком чесать не мешки ворочать..

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