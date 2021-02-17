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17февраля
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сегодня, 14:47 0

Водитель в Приморье сядет на четыре года за ДТП с шестью погибшими

Водитель в Приморье сядет на четыре года за ДТП с шестью погибшими
Фото: depositphotos

В 2019 году у поселка Штыково в Приморье произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. Виновник аварии, водитель самосвала выехал на «встречку». Суд назначил виновнику 4 года и 3 месяца колонии-поселения.

— В июле 2019 года водитель Toyota Wish двигался со стороны Шкотово во Владивосток. Водитель самосвала HOWO ехал в сторону Находки. На 32-м километре Артём – Находка – Порт Восточный он выехал на «встречку» и столкнулся с легковым авто. Водитель грузовика не пострадал, шестеро погибли: водитель и пять пассажиров иномарки. Ребёнок отделался переломом бедра, – сообщили в полиции Приморского края.

Суд признал подсудимого виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщает прокуратура Приморского края.

Напомним, что конце января в Хабаровске полицейский протаранил встречную машину. А в Белогорске осудили бывшего военнослужащего, который в марте прошлого года сел за руль пьяным и выехал на «встречку».

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#закон #происшествия

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