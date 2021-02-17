Амурчане могут выбрать лучшие проекты по благоустройству сёл

Фото: https://www.golos-amur.ru/

Для того чтобы определить приоритетные проекты по развитию сельских поселений по программе инициативного бюджетирования, запустили онлайн-опрос среди амурчан, сообщают в пресс-службе правительства Приамурья.

Онлайн-голосование на портале «Инициативное бюджетирование» уже началось. Все жители Приамурья могут зайти на сайт и отдать свой голос за лучшие проекты. Те проекты, которые получат больше всего поддержки среди населения, в итоге и получат больше баллов.

Такой формат голосования устроили для того, чтобы в период пандемии коронавируса амурчане могли выразить своё мнение без общего схода жителей поселения.

— Мы отмечаем высокую активность пользования порталом: за первые двое суток работы зарегистрировано около 10 тысяч посещений и более 4 тысячи голосов за проекты. В первую очередь это отличный показатель вовлеченности амурчан к решению местных проблем. Также стоит отметить работу глав органов местного самоуправления, которые смогли обеспечить такое широкое обсуждение инициативных проектов, – отметил первый заместитель министра финансов Амурской области Владимир Сологуб.

Проголосовать за проекты можно в течение 14 дней с момента их регистрации на портале. В этом году на портал «Инициативное бюджетирование» должны загрузить более 60 проектов, одобренных населением.

В 2021 году 302 населённых пункта Приамурья заявили о своём желании в программе поддержки местных инициатив. Из бюджета Амурской области на эти цели выделили 165,5 миллионов рублей.

Программа инициативного бюджетирования работает в Приамурье уже несколько лет. В 2020 году было реализовано 167 проектов на общую сумму в 165 миллионов рублей. Благодаря программе поддержки местных инициатив в Амурской области благоустроили общественные территории, создали парки, разбили скверы, отремонтировали памятники и восстановили места захоронений, построили детские площадки.