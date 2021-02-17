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17февраля
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сегодня, 14:14 5

В России на треть подорожали картофель и морковь

В России на треть подорожали картофель и морковь
Фото: pixabay.com

Картофель и морковь подорожали более чем на треть. По данным Минсельхоза, в подорожании картофеля виноваты погода и плохой урожай, а цены на морковь поднялись из-за сокращения объёма посадок, пишет РБК.

За первые пять недель 2021 года по сравнению с 2020 годом разница в цене на картофель в среднем по стране составила 40 процентов – 30.9 рублей за килограмм против 22,2 рублей. В Благовещенске местный картофель в среднем обойдётся в 59,5 рублей за килограмм.

По данным Росстата морковь по сравнению с прошлым годом подорожала на 34 процента, сейчас средний ценник по стране 37 рублей за килограмм. Амурчанам килограмм местной моркови обойдётся в 48 рублей.

Также подорожали в России и другие овощи – огурцы на 16 процентов (175,4 рубля), на 10 процентов репчатый лук (27,8 рублей), и на 20 процентов помидоры (173,6 рублей). В Приамурье цены заметно выше, чем средние по стране. За килограмм огурцов в среднем нужно отдать от 230 рублей до 300 рублей. Репчатый лук стоит около 43 рублей за килограмм. Помидоры в зависимости от сорта обойдутся в сумму от 200 до 360 рублей за килограмм.

— Ускоренный рост цен на овощи и фрукты в зимние месяцы – нормальная ситуация, но в этом январе масштабы удорожания оказались заметно выше, чем в соответствующие недели 2020 и 2019 годов, – отметил экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

При этом Росстат сообщает, что в Амурской области отмечено снижение потребительских цен на 0,1% в связи с удешевлением услуг на 1,9%.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    30 минут назад

    Нам всем необходимо отнестись с пониманием и немного потерпеть

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    26 минут назад

    Путин и его шайка поняли, что этот народ можно драть во все дыры

  • Tуман

    Tуман
    23 минуты назад

    Так мы сами сняли штаны и нагнулись раком.

    Да?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    16 минут назад

    Гы... Представил, Путин продаёт картошку, а Мишустин морковку... )))

    Или кто-то считает, что Президент крышует сельхозпроизводителя? Точнее сельхозпродавца?

    Смешные такие. )))

    Другой вопрос, а как же рост инфляции всего на 4% (или что-то там), если цены на овощи подскочили в полтора-два раза? А это один из основных пунктов в потребительской корзине.

    И да, вангую, сейчас придёт Крон и заноет про нищих и голодающих... )

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    55 секунд назад

    Росстат надо разогнать в связи с утратой доверия, для начала...

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