В России на треть подорожали картофель и морковь

За первые пять недель 2021 года по сравнению с 2020 годом разница в цене на картофель в среднем по стране составила 40 процентов – 30.9 рублей за килограмм против 22,2 рублей. В Благовещенске местный картофель в среднем обойдётся в 59,5 рублей за килограмм.

По данным Росстата морковь по сравнению с прошлым годом подорожала на 34 процента, сейчас средний ценник по стране 37 рублей за килограмм. Амурчанам килограмм местной моркови обойдётся в 48 рублей.

Также подорожали в России и другие овощи – огурцы на 16 процентов (175,4 рубля), на 10 процентов репчатый лук (27,8 рублей), и на 20 процентов помидоры (173,6 рублей). В Приамурье цены заметно выше, чем средние по стране. За килограмм огурцов в среднем нужно отдать от 230 рублей до 300 рублей. Репчатый лук стоит около 43 рублей за килограмм. Помидоры в зависимости от сорта обойдутся в сумму от 200 до 360 рублей за килограмм.

— Ускоренный рост цен на овощи и фрукты в зимние месяцы – нормальная ситуация, но в этом январе масштабы удорожания оказались заметно выше, чем в соответствующие недели 2020 и 2019 годов, – отметил экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

При этом Росстат сообщает, что в Амурской области отмечено снижение потребительских цен на 0,1% в связи с удешевлением услуг на 1,9%.