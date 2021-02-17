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17февраля
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сегодня, 13:28 0

На Сахалине в метель пропал грейдерист

На Сахалине в метель пропал грейдерист
Фото: pixabay.com

На Сахалине в Смирныховском районе пропал грейдер с водителем. Он выехал на расчистку дороги 16 февраля в пять утра и связи с ним до сих пор нет, сообщают местные власти.

Пропал мужчина в районе перевала между поселком Первомайским и месторождением Окружным. О местонахождении мужчины ничего не известно.

Сегодня из Окружного в сторону перевала направилась дорожная техника: грейдер, вахтовый автомобиль и бензовоз, но далеко проехать она не смогла, так как в этом районе сильный ветер со снегом, видимость – не более 100 метров. На поиски мужчины пытаются привлечь местных жителей на снегоходах.

Сегодня на помощь выехали спасатели из Южно-Сахалинска. Группа поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова на двух КамАЗах отправилась на поиски мужчины. В составе – 7 спасателей, привлечены два снегохода и снегоболотоход.

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#происшествия

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