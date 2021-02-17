Маленькие амурчане получили возможность заниматься хоккеем

Фото: buradm.amurobl.ru

Проект «В будущее с надеждой» позволил малышам из Бурейского района Амурской области получить новую хоккейную форму. Благодаря средствам Фонда Президентских грантов 30 юных амурчан приобрели экипировки для занятий хоккеем, сообщают в пресс-службе администрации района.

Тренировки 30 мальчишек и девчонок в возрасте от 3,5 до 6 лет проходят на базе ледовой арены «Снежная королева» посёлка Новобурейский. Уже организован учебный процесс: занятия проходят не только на льду арены. Малыши посещают тренировки общей физической подготовки в спортивном зале ледовой арены посёлка.

— Для начинающих юных хоккеистов руководитель проекта Ирина Сивохина и тренер по хоккею Алексей Красников провели ознакомительную экскурсию на Ледовой арене и рассказали о достижениях хоккеистов хоккейного клуба «Надежда» и команды «Арсенал». Ребятам показали наградные кубки и фотографии старших товарищей, – рассказали в администрации Бурейского района.

Чтобы дети лучше привыкали к конкам в ноябре и декабре 2020 года семьи маленьких хоккеистов могли бесплатно кататься на коньках на льду арены.