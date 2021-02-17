Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:15 0

Маленькие амурчане получили возможность заниматься хоккеем

Маленькие амурчане получили возможность заниматься хоккеем
Фото: buradm.amurobl.ru

Проект «В будущее с надеждой» позволил малышам из Бурейского района Амурской области получить новую хоккейную форму. Благодаря средствам Фонда Президентских грантов 30 юных амурчан приобрели экипировки для занятий хоккеем, сообщают в пресс-службе администрации района.

Тренировки 30 мальчишек и девчонок в возрасте от 3,5 до 6 лет проходят на базе ледовой арены «Снежная королева» посёлка Новобурейский. Уже организован учебный процесс: занятия проходят не только на льду арены. Малыши посещают тренировки общей физической подготовки в спортивном зале ледовой арены посёлка.

— Для начинающих юных хоккеистов руководитель проекта Ирина Сивохина и тренер по хоккею Алексей Красников провели ознакомительную экскурсию на Ледовой арене и рассказали о достижениях хоккеистов хоккейного клуба «Надежда» и команды «Арсенал». Ребятам показали наградные кубки и фотографии старших товарищей, – рассказали в администрации Бурейского района.

Чтобы дети лучше привыкали к конкам в ноябре и декабре 2020 года семьи маленьких хоккеистов могли бесплатно кататься на коньках на льду арены.

Просмотров всего: 196

#дети #спорт

распечатать


В России и мире

Звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями
Происшествия

В Якутии на пожаре погибли малыши-погодки
В России и мире

Нагиев резко высказался в адрес Лободы, которая сорвала выступление участницы на детском «Голосе»
Власть 1

Госдума запретила высаживать из автобусов несовершеннолетних «зайцев»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь