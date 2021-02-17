В четверг в Приамурье небольшой снег: прогноз погоды на 18 февраля

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Днём увеличение облачности до значительной в большинстве районов, небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура по северу -11°С...-16°С, в Тындинском, Зейском районах около -20°С, на юге -8°С...-13°С.

В Белогорске и Свободном пасмурно, снег. Днём температура -9°С...-10°С, ночью -14°С...-23°С. Ветер северный, 5-15 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре завтра днём ясно и без осадков, вечером снег. Днём температура -10°С...-14°С, ночью до -19°С. Ветер переменный, 2-9 метров в секунду.

В Зее пасмурно, снег. Температура днём до -20°С, ночью столбик термометра опустится до -26°С. Ветер переменный, 2-3 метра в секунду.

В Шимановске и Сковородине облачно, снег. Днём столбик термометра покажет -13°С…-15°С, ночью -17°С…-24°С. Ветер переменный, 2-8 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, снег. Днём температура воздуха -19°С…-22°С, ночью до -28°С. Ветер переменный, 2-6 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный в первой половине ночи 6-11 метров в секунду, в остальное время 2-7 метров в секунду. Температура -20°С...-22°С. Днём увеличение облачности до значительной, небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура -8°С...-10°С.