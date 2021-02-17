В Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении организаторов незаконного казино

Уголовное дело возбуждено региональным управлением СК России по Магаданской области в отношении шести местных жителей, которые подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр.

В период ноября 2019 года по февраль 2021 года, полагают следователи, они организовали в Магадане незаконную деятельность трёх заведений, которые в разное время располагались в разных местах.

В этих помещениях, вне установленной по закону игровой зоны, нелегально проводились азартные игры с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

11 февраля 2021 года следователем магаданского СК совместно с оперативниками полиции и при содействии Росгвардии проведен осмотр одного из помещений, которое использовалось для проведения незаконных азартных игр. Внутри было зафиксировано наличие игроков, изъята компьютерная техника, денежные средства, иные предметы имеющие значение для расследования дела.

В тот же день деятельность заведений была пресечена следователями СК и сотрудниками управления экономической безопасности управления МВД России по Магаданской области.

Следствием допрошены клиенты заведения. Подозреваемые уже признали свою причастность к незаконной деятельности. Выяснилось, что организатором преступной группы является 33-летний мужчина, в отношении которого ранее уже применялись меры уголовно-правового характера.