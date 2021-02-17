Звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями
У актёров популярного сериала «Игры престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец. Звёздную пару с малышом сфотографировали в Лондоне во время прогулки, пишет канал «360».
Снимки актёров на улицах Лондона опубликовали в Twitter. На них Харингтон держит Роуз за руку, а она прижимает к себе ребёнка в переноске.
Как сообщил представитель Харингтона порталу E! News, у артистов родился сын. По словам собеседника, Кит и Роуз очень счастливы.
Отношения между актёрами начались во время съёмок второго сезона «Игры престолов». Они поженились через шесть лет после начала романа, в 2017 году.
Роуз Лесли с округлившимся животом появилась на обложке одного из журналов в октябре 2020 года, официально подтвердив свою беременность.
Просмотров всего: 116