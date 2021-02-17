Звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

Снимки актёров на улицах Лондона опубликовали в Twitter. На них Харингтон держит Роуз за руку, а она прижимает к себе ребёнка в переноске.

Как сообщил представитель Харингтона порталу E! News, у артистов родился сын. По словам собеседника, Кит и Роуз очень счастливы.

Отношения между актёрами начались во время съёмок второго сезона «Игры престолов». Они поженились через шесть лет после начала романа, в 2017 году.

Роуз Лесли с округлившимся животом появилась на обложке одного из журналов в октябре 2020 года, официально подтвердив свою беременность.