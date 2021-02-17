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Звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

Звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями
Фото: Яндекс.Новости

У актёров популярного сериала «Игры престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец. Звёздную пару с малышом сфотографировали в Лондоне во время прогулки, пишет канал «360».

Снимки актёров на улицах Лондона опубликовали в Twitter. На них Харингтон держит Роуз за руку, а она прижимает к себе ребёнка в переноске.

Как сообщил представитель Харингтона порталу E! News, у артистов родился сын. По словам собеседника, Кит и Роуз очень счастливы.

Отношения между актёрами начались во время съёмок второго сезона «Игры престолов». Они поженились через шесть лет после начала романа, в 2017 году.

Роуз Лесли с округлившимся животом появилась на обложке одного из журналов в октябре 2020 года, официально подтвердив свою беременность.

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#дети #шоу-бизнес

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