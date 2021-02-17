Оплачивать тепло и горячую воду без комиссии теперь смогут не все благовещенцы

В новых квитанциях за тепло и горячую воду от ПАО «ДЭК» сказано, что оплатить услуги теперь можно только с комиссией. Благовещенцев возмутил этот факт. Как оказалось, заплатить без комиссии все-таки можно. Рассказываем, как это сделать.

— Раньше платили за отопление и горячую воду через РКЦ, комиссий не было. В новой квитанции, которая пришла в пятницу, я увидела строку о том, что теперь с плательщика взимается комиссия от 1 до 2 % в зависимости от способа оплаты, и в офисах ДЭК в том числе. Позвонила на горячую линию, уточнила, там мне сказали, что возможности заплатить без комиссии теперь нет. Обидно за родителей-пенсионеров, которые и так получают крохотную пенсию и ещё и комиссию должны платить, – рассказывает жительница Благовещенска Ирина.

Между тем, как сообщают в ПАО «ДЭК», отплатить услуги без комиссии все-таки можно. Сделать это могут владельцы дебетовых карт Тинькофф, Газпромбанк и Почта Банк, оплатить услуги без комиссии можно на сайте банка или через его мобильное приложение.

— Также оплачивать квитанции за тепловую энергию можно в кассах Единых расчетно-информационных центров ПАО «ДЭК», через сервис «Сбербанк Онлайн», в кассах и банкоматах Сбербанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Россельхозбанка, Дальневосточного банка, Роял Кредит банка, Крона-банка, банка ФК Открытие, а также во всех почтовых отделениях. При расчете за тепло взимается комиссия в размере от 1 до 2 %, в кассах ДЭК – 2 %, – рассказывает ведущий специалист по информационной политике «Амурэнергосбыта» – филиала ПАО «ДЭК» Наталья Парфенова.

Напомним, с 1 января 2021 года в Благовещенске заработала единая теплоснабжающая организация, функции которой выполняет АО «ДГК». На основании абонентского договора с АО «ДГК» функции по выставлению счетов и приёму платежей за тепло и горячую воду берёт на себя ПАО «ДЭК».