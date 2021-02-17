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17февраля
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сегодня, 12:07 11

Оплачивать тепло и горячую воду без комиссии теперь смогут не все благовещенцы

Оплачивать тепло и горячую воду без комиссии теперь смогут не все благовещенцы
Фото: pixabay.com

В новых квитанциях за тепло и горячую воду от ПАО «ДЭК» сказано, что оплатить услуги теперь можно только с комиссией. Благовещенцев возмутил этот факт. Как оказалось, заплатить без комиссии все-таки можно. Рассказываем, как это сделать.

— Раньше платили за отопление и горячую воду через РКЦ, комиссий не было. В новой квитанции, которая пришла в пятницу, я увидела строку о том, что теперь с плательщика взимается комиссия от 1 до 2 % в зависимости от способа оплаты, и в офисах ДЭК в том числе. Позвонила на горячую линию, уточнила, там мне сказали, что возможности заплатить без комиссии теперь нет. Обидно за родителей-пенсионеров, которые и так получают крохотную пенсию и ещё и комиссию должны платить, – рассказывает жительница Благовещенска Ирина.

Между тем, как сообщают в ПАО «ДЭК», отплатить услуги без комиссии все-таки можно. Сделать это могут владельцы дебетовых карт Тинькофф, Газпромбанк и Почта Банк, оплатить услуги без комиссии можно на сайте банка или через его мобильное приложение.

— Также оплачивать квитанции за тепловую энергию можно в кассах Единых расчетно-информационных центров ПАО «ДЭК», через сервис «Сбербанк Онлайн», в кассах и банкоматах Сбербанка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Россельхозбанка, Дальневосточного банка, Роял Кредит банка, Крона-банка, банка ФК Открытие, а также во всех почтовых отделениях. При расчете за тепло взимается комиссия в размере от 1 до 2 %, в кассах ДЭК – 2 %, – рассказывает ведущий специалист по информационной политике «Амурэнергосбыта» – филиала ПАО «ДЭК» Наталья Парфенова.

Напомним, с 1 января 2021 года в Благовещенске заработала единая теплоснабжающая организация, функции которой выполняет АО «ДГК». На основании абонентского договора с АО «ДГК» функции по выставлению счетов и приёму платежей за тепло и горячую воду берёт на себя ПАО «ДЭК».

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#свет, тепло, квитанции #ЖКХ

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    А годовое обслуживание дебетовых карт и смс сообщений,в перечисленных банках,кто платить будет---дядя из Москвы?Разницы не вижу.

  • Ursus

    Ursus
    2 часа назад

    мелкое крысятничество

  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    Правильно, ДГК же надо еще пару-тройку шикарных офисных зданий построить, вот и не могут они на себя взять комиссию. А Самый зеленый банк тоже не может по другому, как же без прибылей остаться.

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Шкурыгины?

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    В личном кабинете дэк без комиссии.

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    вот не помнимаю! в кассе дэк платить комиссию, а если я плачу наличными! я же в кассе магазина или в ателье не плачу комиссию отчего же здесь должна?! в авобусе не плачу комиссию, даже, если картой, что за бред!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    все службы хотят откусить от нищей народной зарплаты

  • Кроненберг

    Кроненберг
    55 минут назад

    что скажет антимонопольный комитет?

  • Tуман

    Tуман
    24 минуты назад

    Нормально. У меня есть карта Газпромбанка. Экономия 30 рублей в месяц, 360 рублей в год, 3 600 рублей за десять лет!!!

  • ДКВР

    ДКВР
    19 минут назад

    А про квитанции новые что то перестали ТРУБИТЬ за январь за подогрев заплатили пришла платёжка от АКС .И теперь дек прислал тож за отопление и подогрев тоже за Январь гика калории на человека Хотя стоят счётчики и все молчат плотите по прописаным

  • brutal-death

    brutal-death
    16 минут назад

    "В личном кабинете дэк без комиссии."

    звездёжь. Карта сбера и ВТБ только с комиссией, речь про платеж в ДГК. РКЦ в личном кабинете без комиссии да, без разницы с какой карты платить

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