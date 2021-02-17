В Якутии на пожаре погибли малыши-погодки

Фото: news.ykt.ru

В Якутии, в селе Маган, сгорел одноэтажный деревянный двухквартирный жилой дом. Детей успели вытащить из огня, но они погибли от отравления угарным газом.

Пожар произошёл накануне, 16 февраля. Пожарные вытащили из горящей квартиры двоих детей в бессознательном состоянии. Малышей передали врачам скорой помощи.

«Пожарные из-за задымления не смогли сразу попасть в дом, поэтому время было упущено. Когда детей вытащили, врачи пытались провести реанимационные мероприятия, но было поздно: они надышались угарным газом», – рассказал Сергей Спиридонов, глава села.

23-летняя мать детей в момент пожара находилась на работе. Её супруг отбывает наказание в исправительной колонии. Детям – мальчику и девочке – было три и четыре года, семью в селе считают благополучной.

«Дети посещали детский сад, он был оплачен. Я не могу точно сказать, по какой причине они не пошли в детсад: может, приболели. Мама детей сейчас находится у подруги своей матери, мы недавно навещали её. Будем организовывать в селе сбор средств, расходы на похороны возьмём на себя», – добавил глава села.

Прокуратура Якутии начала проверку по факту гибели детей, сообщает News.Ykt.Ru.