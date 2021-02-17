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сегодня, 11:41 0

Нагиев резко высказался в адрес Лободы, которая сорвала выступление участницы на детском «Голосе»

Нагиев резко высказался в адрес Лободы, которая сорвала выступление участницы на детском «Голосе»
Фото: bublik.delfi.ee

На открытии нового сезона шоу «Голос. Дети» Светлана Лобода сорвала выступление семилетней участнице конкурса. После этого Дмитрий Нагиев не смог удержаться от резких высказываний в адрес певицы, пишет Life.

Ранее блестящий костюм Лободы со слишком откровенным вырезом на детском «Голосе» вызвал бурю возмущения в соцсетях.

А во время первых «слепых» прослушиваний поводом для критики стало поведение певицы. Лобода пела одновременно с участниками, не слушая их. Позже, во время выступления семилетней Алисы Щербань Светлана начала танцевать, перетянув внимание всех на себя. В итоге к девочке никто не повернулся.

Малышку пришлось утешать бессменному ведущему «Голоса» Дмитрию Нагиеву. При этом он не стеснялся в выражениях в адрес Лободы.

— Ты видела, чтобы ещё на чьём-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у тебя, — заявил Нагиев.

Стоит отметить, что выступление Алисы стало одним из самых популярных на YouTube.

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#дети #шоу-бизнес

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