Нагиев резко высказался в адрес Лободы, которая сорвала выступление участницы на детском «Голосе»
На открытии нового сезона шоу «Голос. Дети» Светлана Лобода сорвала выступление семилетней участнице конкурса. После этого Дмитрий Нагиев не смог удержаться от резких высказываний в адрес певицы, пишет Life.
Ранее блестящий костюм Лободы со слишком откровенным вырезом на детском «Голосе» вызвал бурю возмущения в соцсетях.
А во время первых «слепых» прослушиваний поводом для критики стало поведение певицы. Лобода пела одновременно с участниками, не слушая их. Позже, во время выступления семилетней Алисы Щербань Светлана начала танцевать, перетянув внимание всех на себя. В итоге к девочке никто не повернулся.
Малышку пришлось утешать бессменному ведущему «Голоса» Дмитрию Нагиеву. При этом он не стеснялся в выражениях в адрес Лободы.
— Ты видела, чтобы ещё на чьём-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у тебя, — заявил Нагиев.
Стоит отметить, что выступление Алисы стало одним из самых популярных на YouTube.
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