В Благовещенске появится студенческий городок

Фото: www.amurobl.ru/

В Совете Федерации поддержали создание в Благовещенске студенческого городка для учащихся колледжей областного центра, сообщают в пресс-службе правительства Приамурья.

Светлана Яковлева, зампред регионального правительства и министр образования и науки Амурской области сообщила, что в Благовещенске на сегодняшний день действует 12 колледжей. Студенты этих образовательных учреждений проживают в 30 общежитиях, которые зачастую требуют ремонта и морально устарели. Создание нового студенческого городка в Благовещенске позволит улучшить жилищно-бытовые условия студентов. Кроме того, новый студенческий центр легко может стать важной частью современной городской инфраструктуры.

— Кампус предполагает не только спальные места, но и различные зоны для развития: площадку для занятия спортом, коворкинг, медиатеку. Также здесь расположится зона фуд-корта, – пояснила Светлана Яковлева.

Проект студенческого городка предполагает размещение на его территории до пяти тысяч человек. Строительство этого амбициозного проекта обойдется бюджету в 1,8 миллиарда рублей, что, свою очередь, соотносимо с суммой, необходимой для капитального ремонта уже имеющихся устаревших общежитий.

— Нынешние студенты колледжей ведут здоровый образ жизни, они заинтересованы в своем обучении и профессиональном росте. Этому способствует ряд причин. При поддержке областного правительства и губернатора Амурской области Василия Орлова в колледжах существенно обновляется материально-техническая база, создаются новые мастерские, студентам оказывается дополнительная материальная поддержка, преподаватели проходят переобучение на федеральных площадках. Кроме того, подготовка кадров для экономики региона ведется в тесном взаимодействии с работодателями, вводятся новые востребованные специальности. На ряд направлений подготовки в амурских колледжах гораздо сложнее поступить, чем в вуз. Все это оказывает сильное созидательное влияние на престиж рабочих профессий. А современный кампус только усилит данную тенденцию, – подчеркнула Светлана Яковлева.

Эту инициативу правительства Амурской области поддержали в Совете Федерации. Кроме того, минобрнауки Приамурья выступил с инициативой создания диссертационных советов.

— До 2015 года на Дальнем Востоке функционировало пять диссертационных советов по теории и методике профессионального образования. В настоящий момент все они закрыты. Это повлияло не только на качественный состав преподавателей, но и усилило отток молодых учёных из вузов и колледжей. Возобновление работы диссертационных советов позволит решить эту проблему, – заключила министр образования Амурской области.

Эта идея также получила одобрение.