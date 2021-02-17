Амурчанин проведёт в колонии девять лет за смертельное ДТП

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Жителя села Большеозерка признали виновным в смертельном ДТП. Он сел за руль пьяным и не справился с управлением.

В ноябре 2020 года амурчанин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина превысил скорость, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Машина опрокинулась и улетела в кювет. Два пассажира авто скончались от полученных травм.

Суд назначил амурчанину девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Жителя Приамурья лишили права управления транспортными средствами на три года.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда. Осужденный взят под стражу в зале суда, сообщает прокуратура Приамурья.