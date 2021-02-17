В Италии началось извержение вулкана Этна

В Италии произошло извержение вулкана Этна, расположенного на восточном побережье Сицилии, сообщают итальянские СМИ.

Усиление активности вулкана сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла, который образовал облако, поднявшееся над кратером на километр. Потоки раскалённой лавы спустились примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря.

Извержение также привело к серии небольших взрывов и выбросов вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака крупного размера. Эти куски породы обрушились на несколько населенных пунктов вблизи вулкана.

Каменный дождь нанёс материальный ущерб, однако сведений о человеческих жертвах или раненых не поступало. В некоторых населённых пунктах Сицилии выпал вулканический пепел.

Сейчас в этом районе закрыли воздушное пространство, поскольку службы не могут обеспечить безопасность полетов.

Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.