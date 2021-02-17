В Белогорске арестован мужчина, подозреваемый в даче взятки полицейскому

Следственный отдел по городу Белогорск СК России возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки.

По версии следствия, 13 февраля 2021 года в кабинете сотрудника полиции мужчина дал взятку сотруднику МВД с целью прекращения всех процессуальных действий по связанным с ним уголовным делам о мошенничестве.

Сотрудник полиции заранее сообщил о незаконных действиях своему руководству, подозреваемый был задержан на месте сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Амурской области.

На период предварительного расследования в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.