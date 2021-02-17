У благовещенца украли листы металла с крыши дома
В благовещенскую полицию обратился 61-летний мужчина. Он сообщил, что у него похитили металлические предметы и несколько листов покрытия кровли дома.
Следствие установило, что злоумышленники проникли в частный дом, разбив окно. Всё происходило в вечернее время. Из дома они похитили большую часть металлических предметов, а также оцинкованные листы крыши строения.
Сотрудники уголовного розыска проверили пункты приёма металлолома. В одном из них удалось обнаружить похищенное имущество. Работники предприятия рассказали, что металл сдали двое местных жителей.
Молодых людей задержали по месту жительства. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.
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