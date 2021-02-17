Госдума запретила высаживать из автобусов несовершеннолетних «зайцев»

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Уточняется, что запрет будет касаться только детей до 16 лет, которые едут без сопровождения родителей. «Зайцев» старше 16 лет или тех, кто едет со взрослым, по-прежнему будут высаживать на ближайшей остановке.

— Мы считаем, оставлять ребёнка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью, – заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, что в последние месяцы произошло несколько случаев, когда несовершеннолетних выгоняли на мороз. Так, в Приморском крае перед Новым годом кондуктор высадила двух маленьких девочек из общественного транспорта. Им не хватило денег на оплату проезда. Другой громкий случай произошёл в Благовещенске. Водитель автобуса забрал банковскую карту у подростка, так как оплата почему-то не прошла. 31 января на Сахалине без объяснения причин водитель маршрутки силой высадил ребёнка. Свою проверку в связи с этим инцидентом начала местная прокуратура.