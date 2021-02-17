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17февраля
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сегодня, 12:40 1

Госдума запретила высаживать из автобусов несовершеннолетних «зайцев»

Госдума запретила высаживать из автобусов несовершеннолетних «зайцев»
Фото: pixabay.com

Водители общественного транспорта в России теперь не смогут высаживать юных безбилетников. Как сообщает пресс-служба российской Госдумы, поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта приняты в третьем чтении.

Уточняется, что запрет будет касаться только детей до 16 лет, которые едут без сопровождения родителей. «Зайцев» старше 16 лет или тех, кто едет со взрослым, по-прежнему будут высаживать на ближайшей остановке.

— Мы считаем, оставлять ребёнка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью, – заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, что в последние месяцы произошло несколько случаев, когда несовершеннолетних выгоняли на мороз. Так, в Приморском крае перед Новым годом кондуктор высадила двух маленьких девочек из общественного транспорта. Им не хватило денег на оплату проезда. Другой громкий случай произошёл в Благовещенске. Водитель автобуса забрал банковскую карту у подростка, так как оплата почему-то не прошла. 31 января на Сахалине без объяснения причин водитель маршрутки силой высадил ребёнка. Свою проверку в связи с этим инцидентом начала местная прокуратура.

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#дети #закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Ну вот. Теперь можно не давать деньги ребёнку на проезд. )))

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