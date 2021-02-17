Молодой амурчанин выиграл три медали на Всероссийских соревнованиях по плаванию

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Воспитанник ДЮСШ №1 города Благовещенска Назар Попов смог выиграть три медали на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Mad Wave Classic 2021». О достижениях юного амурчанина (Назару 13 лет) рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Classic 2021» накануне прошли в Казани. Назар Попов смог завоевать две серебряные медали (на дистанции 50 метров брасс и 50 метров баттерфляй) и бронзу (на дистанции 100 метров брасс), а также достиг четвертого места на дистанции в 100 метров баттерфляй. Всего в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов со всей страны из которых 12 – амурчане.

— Назар является одним из сильнейших спортсменов школы. Мы готовились целенаправленно к этому серьезному старту, изучали соперников, тактику проплывания дистанций. Перед стартом мы готовились не только тактически и физически, но и уделили внимание психологическому настрою спортсмена. Назар также смог выполнить норматив первого спортивного разряда. Победа заслуженная и я очень рад, что наши усилия оправдались, – рассказал тренер спортсмена Владимир Семенов.

Высоких результатов на всероссийских соревнованиях добились Дмитрий Эм, Анастасия Эм, и Арина Шевчук. Они заняли четвертые места в личном зачете в различных стилях плаванья.

— Ребята большие молодцы. Это Всероссийские соревнования, где количество участников и их мастерство очень высоки. Соревнуются ребята со всех регионов, и мы горды тем, что наши тренеры и спортсмены показывают достойную спортивную борьбу и хороший результат, – отметила директор ДЮСШ №1 Нелли Болдырева.