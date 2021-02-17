Житель Омской области заживо похоронил 80-летнего отца
В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ударил 80-летнего отца молотком по голове, после чего ещё живого похоронил его в огороде, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный СК.
Как стало известно, инцидент произошёл 13 февраля в деревне Озерка. 80-летний пенсионер попросил у сына выпить, но тот ответил ему отказом. Из-за этого родственники поссорились, в результате чего сын несколько раз ударил молотком отца по голове. Решив, что пожилой мужчина скончался, подозреваемый завернул его тело в одеяло и закопал в огороде.
После этого сын сообщил родственникам, что отец умер и он его похоронил. Обеспокоенные родственники заподозрили неладное и сообщили об этом в полицию.
Следователи обнаружили тело пенсионера с признаками насильственной смерти возле частного дома. На месте происшествия правоохранители изъяли молоток и деревянную палку со следами крови.
Тело убитого было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой было установлено, что пожилой мужчина скончался из-за общего переохлаждения организма. Это говорит о том, что в то время, когда сын его закапывал, пенсионер был ещё жив.
Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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