Движение по железной дороге после схода поезда в Приамурье восстановлено

Для восстановления движения по участку Дальневосточной железной дороги были направлены ремонтные поезда из Тынды и Юктали.

Задержка пассажирского поезда № 375 Нерюнгри – Тайшет из-за аварии составила почти четыре часа.

Напомним, что вчера, 16 февраля, на 2 107 километре Дальневосточной железной дороги произошёл сход шести секций тепловоза грузового поезда. Есть пострадавшие. По факту аварии дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.