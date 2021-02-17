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17февраля
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сегодня, 10:38 0

Движение по железной дороге после схода поезда в Приамурье восстановлено

Движение по железной дороге после схода поезда в Приамурье восстановлено

Восстановление железнодорожного пути после схода с рельсов тепловоза на севере Приамурья закончено. Ремонтные бригады завершили все работы, сообщает «Интерфакс».

Для восстановления движения по участку Дальневосточной железной дороги были направлены ремонтные поезда из Тынды и Юктали.

Задержка пассажирского поезда № 375 Нерюнгри – Тайшет из-за аварии составила почти четыре часа.

Напомним, что вчера, 16 февраля, на 2 107 километре Дальневосточной железной дороги произошёл сход шести секций тепловоза грузового поезда. Есть пострадавшие. По факту аварии дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.

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#происшествия #транспорт

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