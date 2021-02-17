Амурские спасатели вызволили кошку, просидевшую на карнизе три дня (видео)

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В Благовещенске дежурная смена спасателей достала кошку, просидевшую на карнизе балкона три дня. Животное передали волонтёрам.

Спасатели получили сообщение о том, что на карнизе жилого дома между третьим и четвертым этажом по улице Горького в Благовещенске уже три дня сидит кошка.

Специалисты вышли на балкон третьего этажа и достали животное. Спасательная операция прошла с соблюдением всех мер безопасности при работе на высоте и заняла всего несколько минут. Истощённую и замёрзшую кошку передали зоозащитникам, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.