Амурские спасатели вызволили кошку, просидевшую на карнизе три дня (видео)
В Благовещенске дежурная смена спасателей достала кошку, просидевшую на карнизе балкона три дня. Животное передали волонтёрам.
Спасатели получили сообщение о том, что на карнизе жилого дома между третьим и четвертым этажом по улице Горького в Благовещенске уже три дня сидит кошка.
Специалисты вышли на балкон третьего этажа и достали животное. Спасательная операция прошла с соблюдением всех мер безопасности при работе на высоте и заняла всего несколько минут. Истощённую и замёрзшую кошку передали зоозащитникам, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
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