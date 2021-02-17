В России розничные сети планируют повысить цены на птицу и яйца

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что ситуацию спровоцировали производители, которые собираются повысить отпускные цены на 10 процентов, а также подтвердили, что соответствующее уведомление уже направлено в Минпромторг.

Повышение цен сельхозпроизводители объясняют влиянием птичьего гриппа, который сократил общий объем продукции на рынке, а также ростом внутренних издержек из-за повышения цен на корма и значительного сокращения поголовья, рассказал председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Таким образом, в ассоциации повышение цен на яйца и птицу считают экономически обоснованным. При этом Беляков отметил, что пока торговые сети не принимали такого высокого повышения цен, учтя снижение покупательской способности россиян.

В пресс-службе Минсельхоза о повышении цен со стороны поставщиков пока не знают, однако в ближайшее время такое возможно. При этом в ведомстве заверили, что предпосылок для значительного роста цен на птицу и яйца в стране нет.