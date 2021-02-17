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17февраля
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сегодня, 11:31 6

В России розничные сети планируют повысить цены на птицу и яйца

В России розничные сети планируют повысить цены на птицу и яйца
Фото: pixabay.com

Повышение цен на мясо птицы и яйца готовят собственники крупных розничных сетей России, об этом газете «Известия» сообщил собственный источник в бизнес-среде.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что ситуацию спровоцировали производители, которые собираются повысить отпускные цены на 10 процентов, а также подтвердили, что соответствующее уведомление уже направлено в Минпромторг.

Повышение цен сельхозпроизводители объясняют влиянием птичьего гриппа, который сократил общий объем продукции на рынке, а также ростом внутренних издержек из-за повышения цен на корма и значительного сокращения поголовья, рассказал председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Таким образом, в ассоциации повышение цен на яйца и птицу считают экономически обоснованным. При этом Беляков отметил, что пока торговые сети не принимали такого высокого повышения цен, учтя снижение покупательской способности россиян.

В пресс-службе Минсельхоза о повышении цен со стороны поставщиков пока не знают, однако в ближайшее время такое возможно. При этом в ведомстве заверили, что предпосылок для значительного роста цен на птицу и яйца в стране нет.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    а зарплату повышать будут?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Много жрать вредно

  • ИМХОспикер

    ИМХОспикер
    3 часа назад

    Уже повысили. Филе за неделю на 30 руб подорожало

  • Papanchak

    Papanchak
    3 часа назад

    Обязательно будут. Список пострадавших, кому повысят зп, вы найдете на страницах журнала Forbes.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    на днях то же самое про колбасу вешали.

    веселуха.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Государству это выгодно - оно получит своё в виде НДС, налога на прибыль; сбербанк от эквайринга.

    Вот он, Путинский прорыв и борьба с бедностью (вымрут от голода)

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