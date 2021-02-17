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17февраля
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сегодня, 11:15 0

Принято решение о реконструкции Амурского областного Дома народного творчества

Принято решение о реконструкции Амурского областного Дома народного творчества
Фото: https://www.instagram.com/p/CLWWuUIlI6M/?igshid=c5cvbi78mfq5

Василий Орлов на встрече с замминистра культуры России Ольгой Яриловой обсудили промежуточные итоги реализации нацпроекта «Культура» в Приамурье, сообщают в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Амурской области.

Важным итогом встречи стало то, что Амурский областной Дом народного творчества в Благовещенске будет реконструирован. Бывшее здание ДОРА является объектом культурного наследия: часть здания построили в 1901 году. В каменном двухэтажном доме располагался оптовый магазин Торгового Дома «И.Я. Чурин и Ко». В 1952 году к Дому офицеров пристроили центральную часть и правое крыло. С 1988 года здание признано памятником истории и культуры и находится под охраной государства.

Работы по реконструкции задания будут проведены в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Завершение проекта намечено на 2024 год.

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#губернатор #культура #российская власть

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