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17февраля
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сегодня, 10:03 0

Ольга Бузова спела без фонограммы на дне рождения Дубцовой

Ольга Бузова спела без фонограммы на дне рождения Дубцовой
Фото: penzavzglyad.ru

Ирина Дубцова устроила праздничную вечеринку по поводу своего 39-летия. На день рождения певицы был созван весь свет российского шоу-бизнеса. Ольге Бузовой удалось блеснуть на празднике своими вокальными данными, пишет Life.

Поздравить Дубцову пришли Гарик Харламов, Эмин Агаларов, Роман Черницын из группы Plazma, Андрей Григорьев-Апполонов и другие.

Артисты в честь именинницы исполняли свои хиты — как сольно, так и вместе с Ириной. Бузова извинилась за опоздание и тоже поздравила виновницу торжества песней. Оля спела, сидя за столом рядом с Гариком Харламовым, а все остальные гости подпевали и зажигательно танцевали.

Её выступление один из гостей позже выложил в сториз. Видео набрало много просмотров, ведь поклонники Бузовой никогда до этого не слышали её исполнения вживую. Пользователи соцсетей не оценили таланта певицы, ролик засыпали критическими комментариями и недобрыми шутками.

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#шоу-бизнес

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