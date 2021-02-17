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17февраля
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сегодня, 10:58 1

Медвежат, найденных в Приморье, не удалось спасти

Медвежат, найденных в Приморье, не удалось спасти
Фото: @siberiantiger_center

Осиротевшие медвежата, найденные в Приморье, погибли. Их не удалось спасти из-за ран на коже.

Медвежата остались без мамы и оказались в центре спасения «Тигр» в начале февраля. На тот момент им было около 5 дней от роду. Малыши плохо кушали, они получили серьёзные обморожения. Специалисты центра надеялись выходить медвежат.

«К сожалению, чуда не произошло. Оба медвежонка погибли. Несмотря на все наши усилия – поражение кожи оказалось слишком сильным, а таким неокрепшим малышам было очень сложно с ним справиться. Всегда очень тяжело терять своих подопечных», – рассказали специалисты центра спасения животных «Тигр».

В центре спасают ещё одного медвежонка. Накануне его доставил специалистам департамент охотнадзора Приморского края. Осиротевшей гималайской медведице около двух недель от роду и у неё уже открыты глазки. Малышка продемонстрировала отличный аппетит и сразу освоила соску.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    5 минут назад

    Так же и шатуны. Они гибнут от обмлоржения, и последующей гангрены, т.к.подушечки лап и пальцев не закрыты шерстью

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