Медвежат, найденных в Приморье, не удалось спасти

Фото: @siberiantiger_center

Осиротевшие медвежата, найденные в Приморье, погибли. Их не удалось спасти из-за ран на коже.

Медвежата остались без мамы и оказались в центре спасения «Тигр» в начале февраля. На тот момент им было около 5 дней от роду. Малыши плохо кушали, они получили серьёзные обморожения. Специалисты центра надеялись выходить медвежат.

«К сожалению, чуда не произошло. Оба медвежонка погибли. Несмотря на все наши усилия – поражение кожи оказалось слишком сильным, а таким неокрепшим малышам было очень сложно с ним справиться. Всегда очень тяжело терять своих подопечных», – рассказали специалисты центра спасения животных «Тигр».

В центре спасают ещё одного медвежонка. Накануне его доставил специалистам департамент охотнадзора Приморского края. Осиротевшей гималайской медведице около двух недель от роду и у неё уже открыты глазки. Малышка продемонстрировала отличный аппетит и сразу освоила соску.