Для защиты амурских сёл от наводнений планируется привлечь 9 миллиардов рублей из федерального бюджета

Фото: 28.mchs.gov.ru

Для защиты Амурской области от наводнений требуется более девяти миллиардов рублей. Министерство природных ресурсов Приамурья подготовило проект, по которому предполагается строительство объектов инженерной защиты в девяти наиболее подверженных подтоплениям населенных пунктах, а кроме того расчистку и углубление малых рек. О потребностях региона рассказали на заседании комитета Совета Федерации, сообщают в пресс-службе правительства Приамурья.

— Опыт последних лет показал, что вопрос защиты населения от паводковых вод у нас приоритетный, поскольку практически ежегодно мы наблюдаем наводнения, которые приносят колоссальный ущерб как объектам экономики, так и населённым пунктам, и жителям области. Мы просим Совет Федерации поддержать нас и выделить дополнительное финансирование на строительство объектов инженерной защиты, в том числе на расчистку и углубление рек. Объем финансирования по всем этим объектам превышает 9 миллиардов, область сама не справится. Сегодня на комитете сенаторы нас поддержали, в проект решения это включено. Рассчитываем на то, что теперь нас поддержат и в Совете Федерации, и мы сможем приступить к реализации мероприятий по расчистке рек уже с 2021 года, а в 2022 году начать строительство трёх объектов инженерной защиты в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково, – сообщил министр природных ресурсов Амурской области Дмитрий Лужнов.

Как рассказали в правительстве Приамурья, для постройки сооружений инженерной защиты в селе Гродеково необходимо 493,2 миллиона рублей, в селе Владимировка – 3 533,9 миллиона рублей, в Усть-Ивановке – 1 532,8 миллиона рублей.

Кроме того, в Амурской области ведутся работы по углублению дна и расчистке русла малых рек. Уже есть проект по расчистке русел реки Дим в границах села Дим Михайловского района и реки Завитая в границах села Михайловка Михайловского района. На реализацию этих проектов необходимо 103,2 миллиона рублей.

По инициативе губернатора Василия Орлова начали проводить работу по поиску и выявлению зон затопления. В таких местах запрещено строительство жилых домов, а также наложен ряд других ограничений. В случае, если в зоне затопления уже живут люди, то планируется их переселение в безопасные места. На сегодняшний день в Амурской области уже установлено десять зон затопления, ещё 67 запланированы к установке в этом году, 170 – в следующем.

Напомним, что за последние семь лет в Приамурье произошло четыре наводнения. Наиболее сильно область пострадала в 2013 и 2019 годах.