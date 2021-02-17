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17февраля
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сегодня, 10:24 0

Половина села в Приамурье осталась без воды из-за порыва

Половина села в Приамурье осталась без воды из-за порыва

В селе Константиновка накануне вечером, 16 февраля, произошёл порыв на водопроводе. Как сообщает администрация Константиновского района, под отключение попали дома на улицах Школьной, Коммунальной, Кирпичной и 70 лет Октября.

Жителей села попросили запастись водой. Как сообщают местные жители, вода в кранах есть, но низкого качества – с осадком и хлопьями.

Сегодня администрация села сообщила, что в 10 часов водоснабжение будет отключено полностью. Управляющие компании будут подвозить воду.

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#ЖКХ #происшествия

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