Половина села в Приамурье осталась без воды из-за порыва

В селе Константиновка накануне вечером, 16 февраля, произошёл порыв на водопроводе. Как сообщает администрация Константиновского района, под отключение попали дома на улицах Школьной, Коммунальной, Кирпичной и 70 лет Октября.

Жителей села попросили запастись водой. Как сообщают местные жители, вода в кранах есть, но низкого качества – с осадком и хлопьями.

Сегодня администрация села сообщила, что в 10 часов водоснабжение будет отключено полностью. Управляющие компании будут подвозить воду.