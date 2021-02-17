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сегодня, 10:00 0

В Амурской области в течение года пройдёт кадастровая оценка всех объектов капстроительства

В Амурской области в течение года пройдёт кадастровая оценка всех объектов капстроительства
Фото: pixabay.com

В Приамурье в течение 2021 года пройдёт государственная кадастровая оценка всех объектов капитального строительства: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов, напоминает министерство имущественных отношений Амурской области.

Цель проведения государственной кадастровой оценки – установление кадастровой стоимости объектов, которая станет основой для начисления имущественного налога. Поэтому максимально точное проведение кадастровой оценки в интересах собственников. Чтобы повысить ее точность, владельцы недвижимости могут подать в Центр государственной кадастровой оценки декларации с актуальными характеристиками своих объектов.

Информация о правилах и способах подачи декларации размещена на сайте Центра государственной кадастровой оценки Амурской области. Также ее можно получить по телефону: 8(4162) 77-15-80.

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#налоги #Недвижимость

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