В Амурской области в течение года пройдёт кадастровая оценка всех объектов капстроительства

В Приамурье в течение 2021 года пройдёт государственная кадастровая оценка всех объектов капитального строительства: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов, напоминает министерство имущественных отношений Амурской области.

Цель проведения государственной кадастровой оценки – установление кадастровой стоимости объектов, которая станет основой для начисления имущественного налога. Поэтому максимально точное проведение кадастровой оценки в интересах собственников. Чтобы повысить ее точность, владельцы недвижимости могут подать в Центр государственной кадастровой оценки декларации с актуальными характеристиками своих объектов.

Информация о правилах и способах подачи декларации размещена на сайте Центра государственной кадастровой оценки Амурской области. Также ее можно получить по телефону: 8(4162) 77-15-80.

