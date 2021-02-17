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17февраля
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Выбор читателей за 16 февраля

Выбор читателей за 16 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 16 февраля.

В России подсчитали прожиточный минимум пенсионера: Приамурье оказалось на 17-м месте

Прожиточный минимум пенсионера – это сумма минимального размера пенсии, которую может получать неработающий гражданин России по достижению пенсионного возраста. По этому показателю Амурская область оказалась на 17 месте в стране и на 9 месте среди регионов Дальнего Востока.

Лучшей бригаде горняков Амурской области подарили автомобиль

Бригада шагающего экскаватора ЭШ 15/90 № 14 бригадира Аурела Костина на угольном разрезе «Северо-Восточный» Амурской области во второй раз стала лучшей в межрегиональном производственном соревновании, организованном компанией «Русский уголь» (входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева), среди 60 бригад различных экскаваторов шести угледобывающих предприятий Сибири и Дальнего Востока.

Спасатели Приамурья помогли мужчине, упавшему в шахту лифта

Во вторник утром, 16 февраля, на стройке по улице Василенко рабочий упал в шахту лифта. Для оказания помощи пострадавшему пришлось вызвать спасателей, сообщают в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области.

В Амурской области сошёл с рельсов поезд (видео)

Во вторник, 16 февраля, в 12:40 произошёл сход шести секций тепловоза грузового поезда. Два вагона при этом опрокинуты на бок, сообщают в дальневосточной транспортной прокуратуре.

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#интернет #СМИ

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