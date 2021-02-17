Василий Орлов: «Защита интересов дольщиков – одна из важнейших задач для области»

С 2017 по 2021 год за материальной компенсацией обратились 389 обманутых дольщиков. Одного заявителя по решению суда исключили из реестра, остальные получили компенсации, сообщили в правительстве Приамурья.

— Защита интересов дольщиков – одна из важнейших задач для области. Все 388 жителей Приамурья, включенные в реестр, получили господдержку (выплату) в полном объеме. Средства выделили из областного бюджета. Что касается второй меры поддержки (передача в собственность жилья «обманутым» дольщикам), то её выбрали 63 человека, 62 из них уже выразили согласие принять участие в инвестиционном проекте. В рамках этого проекта и будут построены дома, в которых дольщики безвозмездно получат долгожданное жилье, – отметил глава области Василий Орлов.

По словам начальника отдела госконтроля за долевым строительством Татьяны Слепенковой, получить разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса на границе Благовещенска и Благовещенского района планируют до 1 июня этого года. По соглашению обеспечить жильём должны всех пострадавших дольщиков, включенных в реестр.

— Инвестор уже получил технические условия от ресурсоснабжающих организаций на технологическое присоединение объекта. Ресурсоснабжающая организация, в свою очередь, ведет расчет индивидуальной платы за подключение. Одновременно идет проектирование жилого комплекса. Срок завершения проектных и изыскательских работ – май 2021 года, – рассказала Слепенкова.

Сейчас с дольщиками заключают соглашения по форме, утверждённой минстроем Приамурья.