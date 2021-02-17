Льготную ипотеку на Дальнем Востоке взяли уже более 16 тысяч раз

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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике предоставило новые данные о ходе реализации льготной ипотеки. По данным ведомства, на сегодняшний день заключено 16 190 договоров на сумму 58,3 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, для закрепления и привлечения нового населения на Дальний Восток важным фактором станет доступность жилья.

— Главная задача компании ДОМ.РФ по развитию рынка жилья на Дальнем Востоке – увеличение предложения. Это позволит сдержать рост цен, улучшить жилищные условия граждан, закрепить существующее население и создать условия для привлечения новых трудовых ресурсов. Для этого мы наметили ряд оперативных задач на ближайшие два года, – заявил Александр Левинталь, управляющий директор акционерного общества «ДОМ.РФ». – Во-первых, планируется увеличить объемы вовлечения земельных участков под строительство с помощью аукционов. В том числе за долю, где инвестор передает определенный процент от площади в уже построенных зданиях. Во-вторых, мы предлагаем дальневосточным застройщикам новый инструмент финансирования – инфраструктурные облигации. Это длинные и относительно дешевые деньги, направленные на инфраструктурное строительство. Развитая инфраструктура любого жилого проекта является его конкурентным преимуществом. Кроме того, ДОМ.РФ продолжает развивать в регионе рынок арендного жилья, и наш первый проект в этом сегменте будет реализован во Владивостоке. Помимо этого, прорабатывается вопрос строительства арендного жилья на территории Горохового поля в Магаданской области.

В рейтинге регионов по количеству заключённых договоров на выдачу льготной ипотеки Амурская область оказалась на пятом месте.

Напомним, что Сбербанк снизил ставку по программе «Дальневосточная ипотека». Теперь взять кредит на жильё по программе льготной ипотеки можно всего под 1 %.