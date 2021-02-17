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17февраля
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сегодня, 08:30 4

Правительство выделит 2,47 миллиарда рублей на программу сельской ипотеки и на развитие сельских территорий

Правительство выделит 2,47 миллиарда рублей на программу сельской ипотеки и на развитие сельских территорий
Фото: pixabay.com

Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании программы сельской ипотеки и проектах по комплексному развитию сельских территорий. Из федерального бюджета выделят 2,47 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительтсва страны.

На выделенные средства реализуют больше 30 проектов. В сельской местности будут строить и реконструировать школы, детские сады, спортивные комплексы, газо- и водопроводы.

— Ожидается, что эти мероприятия затронут около 195 тысяч человек и позволят создать более 7 тысяч рабочих мест. Ранее на эти цели в бюджете на 2021 год предусмотрели 12,4 млрд рублей, – сообщили в правительстве.

На субсидирование программы сельской ипотеки выделят 1,16 миллиарда рублей. Купить жильё в ипотеку в сельской местности можно под 3% годовых.

— Рассчитываем, что это решение поможет почти 12 тысячам семей улучшить свои жилищные условия, – отметил Михаил Мишустин.

Такая финансовая поддержка сможет повысить доступность инфраструктуры в сёлах и позволит большим числу сельских жителей купить жильё по льготной программе.

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#жизнь #Недвижимость #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Селу надо помогать. только непонятно из текста, якобы сначала выделили 12 млрд а теперь разговор идет о 2,5? Некорректная подача информации или сократили финансы?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    А мельница кстати, борьба продолжается...

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    Если мерить Петросянами, то ля реализации программы нам потребовалось бы чуть меньше двух Петросянов.

    "История развода Степаненко и Петросяна тянется уже не первый год. За это время юморист успел обзавестись ребенком, а эксперты-оценщики приблизительно оценить состояние артистов, которое придется разделить в ходе судебных заседаний.

    Как сообщает издание Mash, стоимость имущества популярных юмористов оказалась на 250 млн выше, чем предполагалось ранее.

    Почти два года эксперты-оценщики потратили на выяснение вопроса - на какую сумму тянет всё движимое и недвижимое, совместно нажитое имущество. Стоимость всех квартир, машин, картин и земель составила около 1 250 млн рублей. Это на четверть больше предполагаемой суммы."

  • inoy

    inoy
    6 минут назад

    теперь и на селе цена взлетит после "целебной" импотеки....

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