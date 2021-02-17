Правительство выделит 2,47 миллиарда рублей на программу сельской ипотеки и на развитие сельских территорий

Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании программы сельской ипотеки и проектах по комплексному развитию сельских территорий. Из федерального бюджета выделят 2,47 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительтсва страны.

На выделенные средства реализуют больше 30 проектов. В сельской местности будут строить и реконструировать школы, детские сады, спортивные комплексы, газо- и водопроводы.

— Ожидается, что эти мероприятия затронут около 195 тысяч человек и позволят создать более 7 тысяч рабочих мест. Ранее на эти цели в бюджете на 2021 год предусмотрели 12,4 млрд рублей, – сообщили в правительстве.

На субсидирование программы сельской ипотеки выделят 1,16 миллиарда рублей. Купить жильё в ипотеку в сельской местности можно под 3% годовых.

— Рассчитываем, что это решение поможет почти 12 тысячам семей улучшить свои жилищные условия, – отметил Михаил Мишустин.

Такая финансовая поддержка сможет повысить доступность инфраструктуры в сёлах и позволит большим числу сельских жителей купить жильё по льготной программе.