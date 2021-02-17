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17февраля
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Стали известны сроки проведения конкурса «Учитель года» и «Воспитать человека» в Амурской области

Стали известны сроки проведения конкурса «Учитель года» и «Воспитать человека» в Амурской области
Фото: pixabay.com

В период с 19 марта по 22 апреля в Благовещенске пройдут два этапа региональных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитать человека». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Амурской области.

Первый этап будет проведен в период с 19 марта по 2 апреля, второй – с 20 по 22 апреля. Победители областного этапа смогут представить Приамурье на всероссийском этапе конкурса.

—Мероприятия направлены на выявление и трансляцию лучших педагогических практик, повышение профессиональной значимости и общественного признания деятельности педагогов и специалистов в области образования, пропаганду инновационных идей и достижений. Благодаря поддержке областного Правительства и губернатора Амурской области Василия Орлова победители конкурсов получат премии. Также денежные призы вручат участникам, занявшим 2 и 3 места, – прокомментировали в отделе общего образования регионального Минобрнауки.

Организатор конкурса – министерство образования и науки Амурской области, техническое и научно-методическое сопровождение обеспечивает Амурский областной институт развития образования (АмИРО).

Для участия в конкурсе победители регионального этапа должны заполнить заявку на официальном сайте АмИРО. Важное условие: у конкурсанта должно быть не менее 2,5 лет педагогического опыта.

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#конкурсы #образование

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