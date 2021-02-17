Ростуризм: стартует третий этап программы кешбэка за путешествия по России

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— На первых этапах в путешествие смогли отправиться 300 тысяч человек, размер скидки, которую получили туристы, составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей, а всего было оформлено туров на 6,5 миллиардов рублей. Денег достаточно, программа становится постоянной, второй год подряд она продолжается, размер господдержки туристов в совокупности составлял 15 миллиардов рублей, поэтому деньги на финансирование программы есть. По мере стабилизации обстановки в регионах мы ожидаем увеличение количества путешественников, – сказал Дмитрий Горин.

Стартует программа весной либо в начале лета. Скидка на программу составит 20 процентов, но не более 20 тысяч рублей с одного турпакета. Также количество турпакетов неограниченно. Путешествовать можно от Калининграда до Владивостока. География позволяет организовать путешествия на Байкал, на Алтай, на Дальний Восток.

Лидерами отдыха по России стали – Краснодарский край, Крым, путешествия по Золотому кольцу, Казань, Калининградская область, маршруты по Северу России.

Кроме этого, туристы могут учувствовать в программе столько раз, сколько захотят. Так можно покупать по одной и той же карте большое количество туров.