Гороскоп на 17 февраля: Тельцы – не берите в руки деньги, Близнецы – собирайтесь в путешествие

Восход Солнца: 07:36

Заход Солнца: 17:50

Солнце в Водолее.

Овен. Не перетягивайте одеяло на себя, не ведите себя так, будто вы умнее (даже если так и есть), чтобы на нарваться на конфликт. Есть смысл взяться за самые сложные дела, даже если вы пока не проработали все детали дела.

Телец. Помните, что в этот день велика вероятность купить вещь, которая окажется вам не нужной. Не берите в руки деньги и смартфон (для совершения финансовых операций), тогда день пройдет хорошо!

Близнецы. Звёзды обещают замечательный день, когда захочется петь и танцевать от счастья. Вы наконец-то написали заявление на отпуск, поэтому, можете смело выбрать маршрут путешествия.

Рак. Даже если настроение с утра у вас не очень хорошее, не поддавайтесь депрессии. Если будете раскисать, многое пропустите. Очень внимательно присмотритесь к людям, которые говорят вам много хорошего.

Лев. Постарайтесь не волноваться из-за надобности сразу расстаться с большой суммой денег ради приобретения материальных благ. Вы проведете время в компании единомышленников, вероятно, не только насытитесь вдохновением, но и сформируете для себя проект мечты.

Дева. Вероятны ощутимые материальные потери. Не исключено, что вы потратите много сил и времени на дела, которые придется бросать на полпути.

Весы. Вы увлечены каким-то делом, буквально горите им, но в таком состоянии возрастает риск наделать глупостей. Вы будете заниматься обеспечением своей материальной стабильности, придется загадывать на будущее, хотя вы и не любите это делать.

Скорпион. Чем бы вы не занимались, проявите себя хорошо. Но выбрать самое важное дело придется, иначе вас ждет провал. Вас ждет лучшее будущее, для достижения всех поставленных целей придется отпустить прошлое.

Стрелец. Если человек, которому вы доверяете, делает вам замечание, он хочет помочь. Подходящий период для всяких покупок. Главное – не делать их под воздействием импульса. Подумайте, действительно ли вам нужно то, что вы намереваетесь приобрести.

Козерог. Материальная сфера может вызывать бурные эмоции, не исключены конфликты, связанные с деньгами, имуществом, карьерой. Не исключено, что вам станет скучно, но поддаваться депрессивным мыслям не следует.

Водолей. Вам непременно захочется получить ответы на беспокоящие вопросы, но во вам будет сложно сделать правильные выводы. Астрологи рекомендуют проявить терпение и не давить на близких.

Рыбы. Избавиться от негативных мыслей поможет физическая работа, даже уборка. Благоприятное время для романтических встреч и приятного времяпровождения со своей половинкой.

Астролог: Вальдемар Небоходцев