В Амурской области сошёл с рельсов поезд (видео)

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Сегодня, 16 февраля, в 12:40 произошёл сход шести секций тепловоза грузового поезда. Два вагона при этом опрокинуты на бок, сообщают в дальневосточной транспортной прокуратуре.

Происшествие произошло на 2 107 километре Дальневосточной железной дороги. По данным транспортной прокуратуры есть пострадавшие: травму получил помощник машиниста поезда. В результате схода вагонов повреждены пути, но ущерба перевозимому грузу и экологии нет.

Для ликвидации последствий к месту схода тепловоза направлен восстановительный поезд со станции Тында.

—Тындинский транспортный прокурор организовал проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в рамках которой будет дана оценка содержанию пути и подвижного состава, действиям локомотивной бригады, полноте и эффективности ведомственного контроля аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов на Дальневосточной железной дороге, государственного контроля (надзора) Дальневосточного управления государственного железнодорожного надзора Ространснадзора, – сообщается на сайте дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным Интерфакса из-за этой аварии возможна задержка пассажирского поезда.

— Возможна задержка пассажирского поезда № 375 сообщением Нерюнгри - Тайшет. К месту происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда со станций Тында и Юктали, оперативные группы пожарного поста поселка Чильчи противопожарной службы Амурской области и главного управления МЧС России по Амурской области, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области.

Напомним, что 10 февраля на участке Улак – Эльга Дальневосточной железной дороги столкнулись два поезда. Тогда пострадавших не было. Один из поездов шёл порожний, а другой груженный углём.