Новым министром природных ресурсов области стал Дмитрий Лужнов

Фото: amurobl.ru

На должность министра природных ресурсов Амурской области назначен Дмитрий Лужнов. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в должность он вступил 12 февраля.

Дмитрий Лужнов – коренной амурчанин, родился и вырос в городе Свободном. Имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «менеджмент».

Свою трудовую карьеру начал в 1999 году в должности рабочего на геологоразведочных работах, в 2003 году перешел на работу в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Амурской области на должность ведущего специалиста отдела госконтроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Позднее на протяжении 8 лет работал специалистом и руководителем на различных должностях в министерстве природных ресурсов Амурской области. В 2015 году вступил в должность заместителя министра природных ресурсов. С января 2021 года Дмитрий Лужнов исполнял обязанности министра.

На своём посту Дмитрий Лужнов сменил Сергея Маху.