Новый штамм коронавируса обнаружен в десяти странах

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В Великобритании специалисты зафиксировали около 32 случаев заражения этим вариантом ARS-CoV-2, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США и Франции — семь и пять. Менее пяти пациентов зарегистрировали в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Новый штамм обладает опасным набором мутаций. Так, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах. По мнению специалистов, этот вирус более устойчив к антителам, на 30 процентов смертельнее и на 70 процентов заразнее, чем известный.

За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.