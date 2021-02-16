Новый штамм коронавируса обнаружен в десяти странах
В Великобритании и ещё 9 странах выявили новый штамм коронавируса, его назвали B1525, сообщил Эдинбургский университет, пишет РИА Новости.
В Великобритании специалисты зафиксировали около 32 случаев заражения этим вариантом ARS-CoV-2, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США и Франции — семь и пять. Менее пяти пациентов зарегистрировали в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
Новый штамм обладает опасным набором мутаций. Так, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах. По мнению специалистов, этот вирус более устойчив к антителам, на 30 процентов смертельнее и на 70 процентов заразнее, чем известный.
За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.
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