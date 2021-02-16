Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость
сегодня, 19:30 0

Новый штамм коронавируса обнаружен в десяти странах

Новый штамм коронавируса обнаружен в десяти странах
Фото: pixabay.com

В Великобритании и ещё 9 странах выявили новый штамм коронавируса, его назвали B1525, сообщил Эдинбургский университет, пишет РИА Новости.

В Великобритании специалисты зафиксировали около 32 случаев заражения этим вариантом ARS-CoV-2, в Дании — 35, в Нигерии — 12, в США и Франции — семь и пять. Менее пяти пациентов зарегистрировали в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Новый штамм обладает опасным набором мутаций. Так, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах. По мнению специалистов, этот вирус более устойчив к антителам, на 30 процентов смертельнее и на 70 процентов заразнее, чем известный.

За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.

Просмотров всего: 5

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус

За сутки в Приамурье умерли два пациента с коронавирусом
В России и мире

Сергей Жуков рассказал о борьбе с серьёзной болезнью
Общество 3

В Приморье из-за отключения света разморозилась вакцина от COVID-19
Общество

Правительство России выделило 10 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь