За сутки в Приамурье умерли два пациента с коронавирусом
Управление Роспотребнадзора по Амурской области и портал стопкоронавирус.рф приводят новые данные по заболеваемости COVID-19. В регионе за сутки выявлено 34 новых случая коронавируса, при этом 36 пациентов выздоровело, двое умерли.
— Темп прироста за последние сутки – 0,2 процента. У 23 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68 процентов), у 11 – в виде пневмонии (32 процента), бессимптомных носителей не выявлено, – уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора.
С момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 20 472 случая коронавируса, 18 870 из которых закончились выздоровлением, 153 – летальными исходами.
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