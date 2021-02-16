За сутки в Приамурье умерли два пациента с коронавирусом

— Темп прироста за последние сутки – 0,2 процента. У 23 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68 процентов), у 11 – в виде пневмонии (32 процента), бессимптомных носителей не выявлено, – уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора.

С момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 20 472 случая коронавируса, 18 870 из которых закончились выздоровлением, 153 ­– летальными исходами.