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16февраля
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сегодня, 17:20 0

За сутки в Приамурье умерли два пациента с коронавирусом

За сутки в Приамурье умерли два пациента с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области и портал стопкоронавирус.рф приводят новые данные по заболеваемости COVID-19. В регионе за сутки выявлено 34 новых случая коронавируса, при этом 36 пациентов выздоровело, двое умерли.

— Темп прироста за последние сутки – 0,2 процента. У 23 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68 процентов), у 11 – в виде пневмонии (32 процента), бессимптомных носителей не выявлено, – уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора.

С момента начала пандемии в Приамурье зафиксировано 20 472 случая коронавируса, 18 870 из которых закончились выздоровлением, 153 ­– летальными исходами.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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